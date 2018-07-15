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У центрі Києва з’явиться пішохідний міст: де і коли

У Києві Арку дружби народів і Володимирську гірку з’єднають пішохідним мостом у 2019 році.

Арку дружби народів у Києві

Про це в інтерв’ю НВ розповів мер Києва Віталій Кличко.

– У наступному році за планом – пішохідний міст, який буде з’єднувати Володимирську гірку з Аркою дружби народів. Об’єднаємо дві туристичні зони. Переконаний, що це стане магнітом для туристів, – сказав столичний градоначальник.

Також, за його словами, незабаром відкриють сходи зі Старокиївської гори до урочища Кожум’яки, уздовж яких буде алея художників.

Кличко сказав, що в 2019 році місто закупить новий фунікулер.

– Маленький фунікулер, два трамвайчики перевозять 1,5 млн осіб на рік. Це також атракціон, – розповів мер столиці.

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Раніше Факти ICTV писали, що київський міст Метро через річку Дніпро, може рухнути у будь-який момент, якщо не буде проведена реконструкція.

Фото: dreamstime.com

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