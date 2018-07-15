Українських політв’язнів у Росії насправді більше, ніж 70 – Крим SOS

Українців, яких незаконно утримують у тюрмах Російської Федерації, насправді більше 70 осіб.

Про це заявила координатор громадської організації Крим SOS Таміла Ташева в ефірі 5 каналу.

– Ці 70 людей, про яких говорив Олег Сенцов, коли починав своє голодування, про яких здебільшого говорять громадські активісти – це лише верхівка айсбергу. Їх дійсно набагато більше, – заявила Ташева.

За її словами, є щонайменше 16 людей, яких викрали та які вважаються зниклими.

– І ми не знаємо, де вони перебувають, можливо, вони мертві, а, можливо, вони перебувають у місцях позбавлення волі на території РФ, – додала таміла Ташева.

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

Фото: Ye Jinghan/ Unsplash