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Біля Бердянська пронісся смерч

Неподалік курортного міста Бердянськ помітили смерч.

Смерч

Очевидці зняли на відео смерч, який пронісся біля курортного міста Бердянськ (Запорізька область), повідомляє Бердянск 24.

У ролику можна побачити, що природне явище супроводжувалося рясними опадами і знаходилося недалеко від берега.

Про руйнування і постраждалих у результаті смерчу не повідомляється.

Читайте: Смерчі в Україні: звідки приходять і правила поведінки (ІНФОГРАФІКА)

До слова, 3 липня смерч в Одеській області підняв у повітря підлітка. Хлопець отримав травми обличчя.

Фото: Бердянск 24/Михайло Михайлов

Відео: Михаил Михайлов

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