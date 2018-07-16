Біля Бердянська пронісся смерч

Неподалік курортного міста Бердянськ помітили смерч.
Очевидці зняли на відео смерч, який пронісся біля курортного міста Бердянськ (Запорізька область), повідомляє Бердянск 24.
У ролику можна побачити, що природне явище супроводжувалося рясними опадами і знаходилося недалеко від берега.
Про руйнування і постраждалих у результаті смерчу не повідомляється.
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До слова, 3 липня смерч в Одеській області підняв у повітря підлітка. Хлопець отримав травми обличчя.
Фото: Бердянск 24/Михайло Михайлов
Відео: Михаил Михайлов
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