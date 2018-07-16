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Бойовики застосували заборонену зброю. Поранений військовий ЗСУ

Бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях сил ООС, у тому числі 1 раз із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Поранений один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російські окупаційні війська проявляли активність по всій лінії зіткнення і вели вогонь по захисникам Кримського, Новолуганського, Світлодарська, Зайцевого, Майорска, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Водяного, Пищевика, Широкиного і Талаківки, а в районі Гнутового бойовики застосували 82-мм міномет.

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За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще один поранений.

Протягом доби бойовики російських окупаційних військ 5 раз обстріляли позиції українських захисників біля Світлодарська, Мар’їнки, Гнутового і Водяного.

Нагадаємо, під час бойових дій на Донбасі 10 липня загинув 23-річний військовий із Львівської області Володимир Лужецький.

Фото: Facebook.

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