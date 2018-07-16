Booking заборонив бронювати житло в Криму

Сервіс Booking.com виключив можливість бронювати житло в анексованому Росією Криму.

Про це йдеться на сайті компанії Booking.com при спробі забронювати житло.

– На жаль, зараз на нашому сайті неможливо забронювати проживання у Криму для відпочинку, – повідомляється на сайті.

Власниця одного з хостелів у Судаку опублікувала офіційну відповідь від сервісу, згідно з яким, компанія обмежила бронювання через санкції ЄС.

– Компанія Booking.com завжди прагнутиме дотримуватися усіх відповідних законів, що діють на території, де вона працює. Оскільки Booking.com B. V. базується у Нідерландах, ми повинні дотримуватися торгових санкцій ЄС щодо Криму. Згідно санкцій, компанії Booking.com не дозволено пропонувати послуги, безпосередньо пов’язані з туристичною діяльністю у Криму, – йдеться у відповіді компанії.

Усі відгуки від гостей щодо помешкань на окупованому півострові найближчим часом будуть видалені.

Раніше прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження щодо ресурсу Booking.com, який здає житло на анексованому півострові.

У свою чергу глава МТОТ заявив про необхідність більш жорстких заходів щодо міжнародних компаній, які співпрацюють з анексованим Кримом.

Фото: Pixabay