PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Booking заборонив бронювати житло в Криму/

Booking заборонив бронювати житло в Криму

Сервіс Booking.com виключив можливість бронювати житло в анексованому Росією Криму.

Крим

Про це йдеться на сайті компанії Booking.com при спробі забронювати житло.

– На жаль, зараз на нашому сайті неможливо забронювати проживання у Криму для відпочинку, – повідомляється на сайті.

Власниця одного з хостелів у Судаку опублікувала офіційну відповідь від сервісу, згідно з яким, компанія обмежила бронювання через санкції ЄС.

– Компанія Booking.com завжди прагнутиме дотримуватися усіх відповідних законів, що діють на території, де вона працює.

Оскільки Booking.com B. V. базується у Нідерландах, ми повинні дотримуватися торгових санкцій ЄС щодо Криму.

Згідно санкцій, компанії Booking.com не дозволено пропонувати послуги, безпосередньо пов’язані з туристичною діяльністю у Криму, – йдеться у відповіді компанії.

Читайте: Замість сміху і веселощів: на що перетворився Казантип у Криму Випалене поле: Крим перетворюється на пустелю Росію привітали картою з українським Кримом

Усі відгуки від гостей щодо помешкань на окупованому півострові найближчим часом будуть видалені.

Раніше прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження щодо ресурсу Booking.com, який здає житло на анексованому півострові.

У свою чергу глава МТОТ заявив про необхідність більш жорстких заходів щодо міжнародних компаній, які співпрацюють з анексованим Кримом.

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Дональд Трамп і Володимир Путін
Путін після зустрічі з Трампом: Питання Криму закрите
Українських політв’язнів у Росії насправді більше, ніж 70 – Крим SOS
Активіста Рамазанова випустили з СІЗО в Криму
панов
У Криму Панова засудили до 8 років колонії суворого режиму
Як і де купити авто в Європі: 7 етапів
учения в крыму
Військові навчання в Криму: РФ задіяла ракетні комплекси
Топ-5 країн світу, де потрібно обов’язково побувати цього року
Саміт Україна-ЄС
Росія-агресор, санкції та реформи – підсумки саміту Україна-ЄС
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка