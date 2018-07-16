Хрещення Київської Русі: у Києві на три дні обмежать рух транспорту

У Києві відбудуться урочисті молебні та хресні ходи, присвячені відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України. У звʼязку із цим обмежать рух усіх видів транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

24 липня із 12.00 до 13.00 – на Андріївському узвозі (від будинку № 23 до вул. Володимирської), вул. Десятинній (від вул. Володимирської до пл. Михайлівської), пл. Михайлівській, вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).

27 липня із 11.00 до 16.30 – на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирському узвозі (від пл. Поштової до пл. Європейської), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).

28 липня із 12.00 до 13.30 – на бульварі Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вул. Володимирській (від будинку № 56 до пл. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської).

Раніше Факти ICTV писали, що станція київського метро Лівобережна закрита для відвідувачів у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування. Станцію Гідропарк вже перевірили.