На смерть збив двох жінок: суд арештував екс-голову Перечинської РДА Олефіра

Ужгородський міський районний суд заарештував без права застави главу Перечинської районної державної адміністрації Віктора Олефіра, який 13 липня на смерть збив двох жінок. Віктор Олефір

– Я усвідомлюю негативні наслідки свого вчинку і прошу вибачення у потерпілих та їхніх родичів, – заявив Олефір, передає місцеве видання Мukachevo.net.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль повідомив, що після інциденту Олефір відсторонений від виконання службових обов’язків і вже написав заяву про звільнення з посади глава Перечинської РДА.

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– До Києва направлено матеріали на його звільнення, – повідомив Москаль.

Нагадаємо, 13 липня в 22.37 у місті Перечин на вулиці Жовтневій голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір на Jeep Cherokee іноземної реєстрації збив двох жінок.

За 20 хвилин до цього ДТП Олефір здійснив ще одне, зіткнувся з дев’яткою. Приїхала поліція відпустила чиновника.

Фото та відео: Мukachevo.net.