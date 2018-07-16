Навчання за бойовим сценарієм. Суть Сі Бриз-2018 та учасники

Сі Бриз – 2018 тільки набирає обертів. Попереду ще тиждень навчань, максимально наближених до реальних бойових дій.

На півдні України стартували українсько-американські навчання Сі Бриз – 2018.

Близько 3 тис. військових з 19-ти країн вчаться діяти разом, якщо ворог кине виклик на морі.

Активна фаза навчань традиційно розпочинається з операції водолазів. Для маневрів кораблів треба розчистити море.

Протимінна оборона – слабке місце українських ВМС. Не вистачає спеціальних кораблів і новітньої техніки.

Бійці Морської охорони прикордонної служби стрибають з семиметрової висоти. Безпарашутне десантування у море потребує особливих навичок. І західні партнери діляться секретами.

Традицією Сі Бризу вже стала участь у навчаннях американських бойових кораблів.

Цього разу в Одесі пришвартувався ракетний есмінець Портер. На борту 90 вертикальних пускових установок для ракет різних типів.

Завдяки їм корабель здатен завдавати ракетні удари по цілях за дві з половиною тисячі кілометрів і навіть знешкоджувати ядерні боєголовки. У космосі.

Цього року, есмінцем Портер, як і усіма іншими учасниками навчань, вперше керують з одного командного центру.

Штаб розмістився на борту флагмана 6-го флоту США, штабного корабля Маунт Уітні.

Береги прикривають прикордонники. У цьогорічному Сі Бризі вони беруть активну учать.

Перевіряють підозрілі судна і навіть висаджуються на них з гелікоптера.

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Корисні навички в умовах свавілля російських прикордонників і Чорноморського флоту.

Активність у Чорному морі американських, турецьких та українських кораблів росіянам дуже не до вподоби. Сі Бриз – 2018 у Москві вже назвали провокацією.

В піку навіть вирішили провести в окупованому Криму навчання протикорабельних ракетних комплексів.

Сухопутна фаза навчань продовжується на полігоні Широкий Лан. Тут вже українські нацгвардійці навчають закордонних партнерів тонкощам бою в місті.

Одразу ж в атаку ідуть морські піхотинці України та США. За підтримки української бронетехніки.

Обов’язковий елемент навчання – евакуація умовно пораненого.

Якщо на морі українці поки що більше схожі на бідних родичів, то на суходолі багато чому можуть навчити навіть американських колег.

Сі Бриз – 2018 тільки набирає обертів. Попереду ще тиждень навчань, максимально наближених до реальних бойових дій. Щоб і північний сусід знав: хто до нас з мечем прийде, той тут і потоне.

До слова, як ВСУ відбивають висадку російських військ з моря – навчання під Маріуполем.