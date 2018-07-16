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Не виключена військова атака на Маріуполь – Порошенко про плани РФ

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.

Про це він сказав під час відвідування військових навчань Сі Бриз-2018, передає прес-служба президента.

За його словами, після окупації Росією Криму обстановка у чорноморському регіоні вкрай напружена і РФ постійно збільшує своє військове угруповання на окупованих територіях.

Петро Порошенко також додав, що останнім часом значно посилено присутність російського угруповання в Азовському морі.

– Росіяни зараз почали здійснювати незаконну зупинку, огляд в Азовському морі кораблів, що прямують в українські порти. Причому, як під українським прапором, так і іноземні, – розповів він.

– Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України в Азовському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено, провести військову операцію, атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії, атаки на інші порти Азовського моря, – заявив президент .

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Саме тому, на його думку, дуже важлива боєготовність Військово-морських сил України. Він зазначив, що спільні навчання українських військових з колегами з НАТО і з союзниками з безпеки в Чорноморському регіоні сприяють відродженню ВМС України.

Нагадаємо, Росія затримала два судна біля берегів України в Азовському морі.

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