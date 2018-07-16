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Погода в Україні на сьогодні, 16 липня (КАРТА)

16 липня на всій території України очікуються дощі з грозами. Сухо буде тільки на півдні країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/сек.

Температура в західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 13-15°С, вдень 21-25°С; на решті території вночі 15-19°С, у південній частині місцями 20-21°С, вдень 23-26°С, на півдні до 29°С.

Читайте: На Івано-Франківщині річка вийшла з берегів і змила колибу

У Києві вночі без опадів, вдень дощ, гроза.

Температура вночі 15-17°С, в день 23-25°С.

До речі, раніше з’явився детальний прогноз погоди в Україні на липень.

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