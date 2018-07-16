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Факти / Україна / Політика / Путін по суті запропонував виконання рішення Стокгольмського арбітражу/

Путін по суті запропонував виконання рішення Стокгольмського арбітражу

Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом заявив про готовність збереження транзиту газу через Україну при виконанні певних умов. Україна теж чекає їх виконання, заявила віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе ексклюзивно Фактам ICTV перед ефіром Свободи слова на ICTV.

Путін заявив, що Росія продовжуватиме транспортування блакитного палива через територію України в разі урегулювання спору в Стокгольмському арбітражі. На даний момент два з трьох таких спорів вже врегульовано і РФ має постачати до України газ за визначеною арбітражем ціною та виплатити компенсацію країні у 2,6 мільярди гривень.

– Цікаво, наскільки ті представники Кремля, які братимуть участь в тристоронніх консультаціях, будуть готові виконувати ті настанови, які сьогодні почули від Путіна. Він, по суті, запропонував, як ми почули, виконання рішень Стокгольмського арбітражу, – розказала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Завтра в Берліні відбудуться тристоронні консультації між Україною, РФ та ЄС стосовно умов транспортування російського газу до європейських країн по українським газопроводам з 2020 року.

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна?

  • Ні 37%, 16 votes
    16 votes 37%
    37%
  • Навпаки. Слід очікувати загострення 30%, 13 votes
    13 votes 30%
    30%
  • Все залишиться, як є 28%, 12 votes
    12 votes 28%
    28%
  • Так, безумовно 5%, 2 votes
    2 votes 5%
    5%
Всього голосів: 43

Раніше Факти ICTV писали, що говорили про Україну Трамп і Путін.

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