Путін по суті запропонував виконання рішення Стокгольмського арбітражу

Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом заявив про готовність збереження транзиту газу через Україну при виконанні певних умов. Україна теж чекає їх виконання, заявила віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе ексклюзивно Фактам ICTV перед ефіром Свободи слова на ICTV.
Путін заявив, що Росія продовжуватиме транспортування блакитного палива через територію України в разі урегулювання спору в Стокгольмському арбітражі. На даний момент два з трьох таких спорів вже врегульовано і РФ має постачати до України газ за визначеною арбітражем ціною та виплатити компенсацію країні у 2,6 мільярди гривень.
– Цікаво, наскільки ті представники Кремля, які братимуть участь в тристоронніх консультаціях, будуть готові виконувати ті настанови, які сьогодні почули від Путіна. Він, по суті, запропонував, як ми почули, виконання рішень Стокгольмського арбітражу, – розказала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Завтра в Берліні відбудуться тристоронні консультації між Україною, РФ та ЄС стосовно умов транспортування російського газу до європейських країн по українським газопроводам з 2020 року.
Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна?
- Ні 37%, 16 votes16 votes 37%37%
- Навпаки. Слід очікувати загострення 30%, 13 votes13 votes 30%30%
- Все залишиться, як є 28%, 12 votes12 votes 28%28%
- Так, безумовно 5%, 2 votes2 votes 5%5%
Раніше Факти ICTV писали, що говорили про Україну Трамп і Путін.
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