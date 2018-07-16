Трамп не здав жодної позиції по Україні – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує підтримувати Україну.

Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода Слова на ICTV заявив, що президент США Дональд Трамп не здав жодної позиції по Україні.

– Щодо сьогоднішньої прес-конференції (Трампа і Путіна. – Ред.), щодо того, що там не було України – Україна там точно була. Дуже добре, що президент Трамп не здав жодної позиції по Україні, – сказав Порошенко.

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна? Ні 37%, 16 votes 16 votes 37% 37%

Навпаки. Слід очікувати загострення 30%, 13 votes 13 votes 30% 30%

Все залишиться, як є 28%, 12 votes 12 votes 28% 28%

Так, безумовно 5%, 2 votes 2 votes 5% 5% Всього голосів: 43 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Він додав, що Трамп у результаті зустрічі заявив, що Крим є українським. А відповідь Путіна стала іще одним доказом незаконності анексії півострова.

– Пам’ятаєте відповідь Путіна – вона смішна, я не думаю, що поки що всі це помітили: “Ми, мається на увазі росіяни, провели референдум і захопили його”. Не українці, не українська влада, а вони провели референдум. І це є ще одним переконливим доказом незаконності анексії і ми маємо об’єднати зусилля для того, щоб повернути Крим, – сказав глава держави.

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До слова, президент Петро Порошенко заявив, що Україна є одним з найбільших пріоритетів США.