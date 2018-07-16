У Харкові заарештували водія, який збив на смерть 5-місячного малюка

Водія, що збив жінку з 5-місячним немовлям у Харкові, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

– Київський районний суд м. Харкова на вимогу прокуратури обрав для водія, що спричинив смертельну ДТП на пр. Гагаріна, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 14 липня у Харкові водій ВАЗ-2107 не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де збив 20-річну жінку з немовлям у візочку.

5-місячний малюк помер у лікарні від травм. Експертиза показала, що водій був тверезим.

Триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: Прокуратура Харківської області