У Харкові заарештували водія, який збив на смерть 5-місячного малюка

Водія, що збив жінку з 5-місячним немовлям у Харкові, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
– Київський районний суд м. Харкова на вимогу прокуратури обрав для водія, що спричинив смертельну ДТП на пр. Гагаріна, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 14 липня у Харкові водій ВАЗ-2107 не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де збив 20-річну жінку з немовлям у візочку.
5-місячний малюк помер у лікарні від травм. Експертиза показала, що водій був тверезим.
Триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
Фото: Прокуратура Харківської області
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