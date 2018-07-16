PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Харкові заарештували водія, який збив на смерть 5-місячного малюка/

У Харкові заарештували водія, який збив на смерть 5-місячного малюка

Водія, що збив жінку з 5-місячним немовлям у Харкові, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Смертельна ДТП у Харкові: загинув 5-місячний малюк

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

– Київський районний суд м. Харкова на вимогу прокуратури обрав для водія, що спричинив смертельну ДТП на пр. Гагаріна, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, – йдеться у повідомленні.

Читайте: На Івано-Франківщині діти втекли від матері, яка тримала їх на ланцюгу

Нагадаємо, 14 липня у Харкові водій ВАЗ-2107 не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де збив 20-річну жінку з немовлям у візочку.

5-місячний малюк помер у лікарні від травм. Експертиза показала, що водій був тверезим.

Триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: Прокуратура Харківської області

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Дитина
У Києві викрили клініку, яка торгувала дітьми
На Івано-Франківщині діти втекли від матері, яка тримала їх на ланцюгу
Як вберегти дитину від травм на майданчику
Філософиня і астрономиня – у Славському дітей познайомили із гендерною рівністю
Авто влетіло в дерево
На Закарпатті авто влетіло в дерево – загинуло немовля
Поліцейські затримали чоловіка, який знімав порно з 8-місячною донькою
Лікарня
Отруєння в готелі Яремчі: п’ятеро дітей у лікарні
Швидка допомога
Трагедія у Києві: з вікна випала 7-річна дівчинка
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка