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У Києві закривають фунікулер – коли та на скільки

Із 17 липня по 23 серпня 2018 року фунікулер у Києві буде зачинений через проведення технічних робіт.

Фунікулер у Києві

Про це повідомляє Київпастранс.

– З 17 липня по 23 серпня 2018 року припиняється рух фунікулера у зв’язку з проведенням щорічних регламентних робіт, випробуванням і технічним оглядом, – йдеться у повідомленні.

У Київпастрансі закликали пасажирів враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

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Водночас на підприємстві не виключають, що проведення робіт можуть завершити раніше визначеної дати.

Нагадаємо, 14 липня у Києві здорожчав проїзд на всі види громадського транспорту. Факти ICTV з’ясували, як зекономити на поїздках.

Фото: Скакодуб Андрій/УНІАН

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