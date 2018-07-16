У маршрутках Києва почали підвищувати вартість проїзду

Після подорожчання проїзду в метро, деякі маршрутки Києва підняли ціни.

Київські маршрутки, які виявилися дешевше тролейбусів і трамваїв після підняття тарифів, збільшили вартість проїзду, повідомляє Сегодня.

Наприклад, маршрутка №442 підвищила тариф з 5 до 7 гривень, а №442-д з 7 до 8 гривень.

До 8 гривень також подорожчала маршрутка №416. Підвищення ціни пояснили подорожчанням паливно-мастильних матеріалів.

Також 8 гривень став коштувати проїзд у маршрутках №433 і 472.

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До слова, з 14 липня у київському метрополітені в зв’язку з подорожчанням проїзду сині жетони замінили на зелені.