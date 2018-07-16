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Україна залишається серед перших пріоритетів США – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна є одним з найбільших пріоритетів США.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що Україна залишається серед перших пріоритетів США і НАТО.

– Базуючись на моїй зустрічі з Трампом, яка відбулася напередодні на саміті Україна-НАТО та документах саміту, –  Україна була і залишається серед перших пріоритетів НАТО і США. А те, що там багато казав Путін, то очевидно, що це йому свербить, – прокоментував Порошенко сьогоднішню зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна.

Читайте: Крим, газ і Донбас. Що Трамп і Путін говорили про Україну

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна?

  • Ні 37%, 16 votes
    16 votes 37%
    37%
  • Навпаки. Слід очікувати загострення 30%, 13 votes
    13 votes 30%
    30%
  • Все залишиться, як є 28%, 12 votes
    12 votes 28%
    28%
  • Так, безумовно 5%, 2 votes
    2 votes 5%
    5%
Всього голосів: 43

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.

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