Україна залишається серед перших пріоритетів США – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна є одним з найбільших пріоритетів США.
Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що Україна залишається серед перших пріоритетів США і НАТО.
– Базуючись на моїй зустрічі з Трампом, яка відбулася напередодні на саміті Україна-НАТО та документах саміту, – Україна була і залишається серед перших пріоритетів НАТО і США. А те, що там багато казав Путін, то очевидно, що це йому свербить, – прокоментував Порошенко сьогоднішню зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна.
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Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна?
- Ні 37%, 16 votes16 votes 37%37%
- Навпаки. Слід очікувати загострення 30%, 13 votes13 votes 30%30%
- Все залишиться, як є 28%, 12 votes12 votes 28%28%
- Так, безумовно 5%, 2 votes2 votes 5%5%
До слова, президент Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.