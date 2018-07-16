Україна залишається серед перших пріоритетів США – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна є одним з найбільших пріоритетів США.

Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що Україна залишається серед перших пріоритетів США і НАТО.

– Базуючись на моїй зустрічі з Трампом, яка відбулася напередодні на саміті Україна-НАТО та документах саміту, – Україна була і залишається серед перших пріоритетів НАТО і США. А те, що там багато казав Путін, то очевидно, що це йому свербить, – прокоментував Порошенко сьогоднішню зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна.

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Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна? Ні 37%, 16 votes 16 votes 37% 37%

Навпаки. Слід очікувати загострення 30%, 13 votes 13 votes 30% 30%

Все залишиться, як є 28%, 12 votes 12 votes 28% 28%

Так, безумовно 5%, 2 votes 2 votes 5% 5% Всього голосів: 43 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.