Україні треба використовувати своє вигідне місце розташування і ресурси – девелопер Ігор Ніконов

Для того, щоб залучити іноземні інвестиції в країну, необхідно використовувати всі переваги країни – вигідне місце розташування, сировину і людський потенціал.

Про це в інтерв’ю заявив президент девелоперської компанії K.A.N. Development Ігор Ніконов.

За його словами, розташування України одне з кращих в Європі, оскільки в нашій країні перетинаються торгові шляхи Сходу і Заходу. Також Україна славиться корисними копалинами і сільськогосподарською сировиною.

– Я вважаю, що у нас багато сфер, де можна не тільки переробляти сировину, а й створювати власні виробництва. Наприклад, фармакологія, сільське господарство. Традиційно в світі цінується і українська освіта, – підкреслив Ніконов.

Він нагадав, що в Україні заборонено продавати сільськогосподарські землі, і на даний момент вартість ціни гектара землі становить $500. При цьому в Польщі вартість землі в 20 разів вище – на рівні $10000/га. З огляду на те, що земельний банк в Україні становить 41 млн га, потенціал, який є в цій сфері і не використовується, становить $410 млрд.

Не менш важливим, за словами Ніконова, є людський фактор: в Україні одні з найпрофесійніших, кваліфікованих і дисциплінованих працівників. Особливо це видно по сфері будівництва, в якій українські фахівці вважаються кращими в світі.

Говорячи про розвиток ринку нерухомості в Україні, Ігор Ніконов підкреслив, що він залежить від рівня життя та споживання в країні.

– Нерухомість – показник платоспроможності населення: чим вище рівень споживання, тим краще розвинений девелопмент. Чим динамічніше ведеться комерційна діяльність в країні, тим вище попит на об’єкти офісної нерухомості, – підкреслив Ніконов.

Бізнесмен зазначив, що останнім часом ситуація на ринку нерухомості покращилася, що можна простежити по столиці. Якщо раніше в Києві будували і продавали близько 1,2 млн кв. м житла в рік, то зараз ця цифра збільшилася до 2 млн.

Ігор Ніконов переконаний: для того, щоб економіка розвивалася, а люди мали можливість купувати житло, необхідно давати свободу малому бізнесу і розвивати середній клас.

– Великий бізнес в Україні, який належить кільком олігархам, втрачає свою силу, темпи виробництва і активи. Це закономірно, оскільки великим підприємствам складно погнатися за віяннями часу. Тому вони технологічно застаріли. І тут своє слово повинні сказати нові бізнесмени, які динамічно розвивають середній бізнес, – упевнений Ніконов.

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За його словами, українці мають все необхідне, щоб виробляти і створювати нові робочі місця. Те, наскільки динамічно розвивається малий і середній бізнес, можна побачити на прикладі нових пекарень, майстерень, кав’ярень і т.д.

Сам Ніконов вважає, що великий бізнес теж повинен допомагати малому й середньому, підтримуючи вітчизняного виробника.

– Я, звичайно, сприяю розвитку українського виробництва. На моїх підприємствах працює понад 10000 чоловік, і ми будуємо житлові комплекси цілими кварталами. І ми завжди віддаємо перевагу нашим матеріалам перед імпортними, – заявив Ігор Ніконов.