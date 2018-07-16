Вулична їжа 2018: сосиски в тісті та шаурма з трюфелями

Шалений ритм сучасного життя посприяв створенню індустрії швидкого харчування по дорозі з одного місця в інше. Відносно новий в Україні напрямок вуличної їжі стрімко розвивається. Про національні особливості харчування та як поїсти на ходу смачно та безпечно, дізнались Факти ICTV.

Вулична їжа – це перехопити морозиво в спекотний літній день. В той же час це може бути можливістю спробувати щось нове, наприклад, смажену локшину та веганські хот-доги. В Україні сьогодні у кіосках можна знайти гастрономічні новинки для будь-якого гурмана.

Що таке вулична їжа

Пиріжки, смажені вдома, та хот-доги на вибір з майонезом або кетчупом. Саме так в основному виглядало явище стріт-фуд в Україні ще якихось 5-6 років тому. Швидко поїсти можна було хіба що нашвидкоруч приготованим з напівфабрикатів фаст-фудом або ризикнути і придбати домашні вироби з тіста.

Зараз же у великих містах без проблем можна знайти кіоски не лише з шаурмою та бургерами, а й з більш цікавими стравами. У Києві зараз поряд зі вже звичними хот-догами торгують бельгійськими вафлями та фалафелями.

Головна філософія явища вуличної їжі – це можливість без витрат часу придбати повноцінний обід. При цьому вибір не обмежується шкідливими смаженими на фритюрі овочами або пиріжками.

Національні особливості

Стріт-фуд – це ще й культура та спосіб національної ідентифікації. Тренд, що почав ширитись світом зі США, в кожній окремій країні набуває своїх унікальних особливостей. Наприклад, в Україні вже класикою стала легендарна Київська перепічка. Заклад, що пропонує сосиски в тісті – вже три десятки років не втрачає своїх шанувальників.

Тренд вуличної їжі у нас почав набирати популярність на початку 2010-х років. Зараз в Україні проводять тематичні фестивалі. Якщо в перші роки назбирати пару десятків учасників для таких подій було викликом, то зараз через велику популярність організатори висувають певні умови до них. Серед них:

Оптимальне співвідношення ціна-якість;

Демократична цінова політика;

Мета участі – не заробіток, а презентація закладу потенційним клієнтам.

Про популярність таких закладів харчування говорить не лише їх кількість на вулицях українських міст, а й поява оглядачів точок стріт-фуду.

На початку цього літа, наприклад, у Києві запрацював сервіс StreetЕДА|Київ. У Телеграм організатори оцінюють якість продукції та сервіс різних міських закладів вуличної їжі. У проекта вже кілька тисяч підписників.

За спостереженнями авторів, українці найбільше полюбляють вже звичну для нас вуличну їжу. Маркетолог Тетяна Футрук називає найпопулярніші позиції в меню:

– Найбільш лідируючі позиції займають такі страви, як шаурма, фалафелі, бургери і хот-доги. Тим не менш, зараз не бракує різноманітності і можна без проблем знайти вегетаріанські страви та незвичні для стріт-фуду супи, локшину, або навіть устриці.

Стріт-фуд – це ще й різноманітність. У боротьбі за гаманці та шлунки клієнтів, власники кіосків вуличної їжі вигадують усе нові і нові рецепти. Наприклад, в Києві автори того ж самого StreetЕДА|Київ, знайшли точку, де пропонують шаурму під соусом з білих трюфелів.

Стріт – не значить джанк

Джанк-фуд – їжа, яка окрім калорій, не має цінності для людського організму. Зазвичай, такі продукти містять багато жиру та цукру. Експерти в галузі гастрономії розвіюють міф про те, що вулична їжа – це обов’язково смажена, зі стікаючою олією та кілограмами прихованого цукру, страва.

Основний чинник користі вуличної їжі – це інгредієнти та спосіб приготування. Страв, що позиціонуються, як джерела здорових калорій, у середовищі стріт-фуд дуже мало. Однак, це не означає, що знайти компроміс між смаком, швидкістю приготування та користю у кіосках вуличної їжі неможливо.

Прикладами корсних страв можуть бути веганські бургери та супи азіатської кухні. Як варіант, це може бути фалафель. Котлета, хоч і смажиться, виготовлена з бобових і завертається у прісне тісто, найчастіше – лаваш.

Безпечна вулична їжа

Висока конкуренція серед точок вуличної їжі – не гарантія якості страв. При виборі кіоску, необхідно звертати увагу не лише на меню, а і на деякі атрибути закладу.

Наприклад, якщо їжу продають у невеличкому причепу, виникає питання, звідки заклад бере воду для приготування та наскільки коректними гігієнічно є умови роботи. Безпечніше в такому випадку обрати стаціонарний заклад. Інше питання – відповідальність кухарів.

– Санітарні норми складно відслідкувати. Адже останні кілька років діє мораторій на перевірки. Єдиний критерій – медичні книги співробітників. Їх отримати дуже легко, але, тим не менш, ніхто навіть цим не займається. Ми знаємо на даний момент, що з десятка опитаних закладів, лише в одному у працівника була медкнижка, – розповів співзасновник проекту StreetЕДА|Київ Андрій Футрук.

Інший фактор – самі продукти. Влітку, коли висока температура повітря скорочує термін життя інгредієнтів страв, необхідно з обережністю ставитись до м’ясної їжі.

Медичний експерт Денис Павловський радить довіряти лише тим точкам, де покупці можуть побачити ліцензію.

– Купувати продукти можна тільки там, де є можливість перевірити накладні з датою постачання товару, сертифікати якості інгредієнтів, які мають надавати за вимогою.

Загалом же якихось окремих правил для вуличних закладів харчування експерти не виділяють. Радять обирати охайні на вигляд та вже відомі точки, які відповідають за якість їжі та бережуть власну репутацію. Адже визначити на 100% наперед, безпечний кіоск чи ні, споживачу не можливо.

Культ вуличної їжі

В Америці та країнах Європи, звідки пристрасть до вуличної їжі прийшла в Україну, стріт-фуд – це не скільки спосіб харчування, скільки філософія. Є думка, що кращого способу познайомитись з місцевою культурою, ніж скуштувавши місцеву вуличну їжу, не існує.

Наприклад, у Швеції на вулиці легко придбати смаженого оселедця з хлібом, в Британії – рибу з картоплею, а в Італії – відоме на увесь світ морозиво джелато.

В той же час вулична їжа закордоном стала способом інтеграції інших культур в національну. Не секрет, що чимало кіосків стріт-фуду відкривають саме іноземці і продають там свої національні страви: турецьку шаурму, мексиканські тако або японський рис.

На відміну від України, де вулична їжа – це скоріш раціон вихідного або туристичного дня, закордоном біля фуд-траків щодня можна зустріти як студентів, так і офісних працівників у ділових костюмах. Стріт-фуд став невід’ємною частиною щоденного життя європейців та американців. Там вже оцінили переваги вуличної їжі: зручність, смак та різноманіття.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк