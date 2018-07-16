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Виставка квітів на Співочому полі: коли працює і ціна квитків

Виставку квітів Світ велетнів на Співочому полі продовжено до 22 липня. Відвідати її можна щодня з 9.00 до 21.00 по вулиці Лаврській, 33.

выставка цветов

Тут можна побачити інсталяції різноманітних предметів побуту гігантського людини: від величезної швейної машинки до малярного столу велетня.

– Крім квіткових композицій, відвідувачі зможуть насолодитися відпочинком в парку. Працює зона атракціонів для дітей, де можна буде навіть забронювати няню. Всією сім’єю можна буде відвідати найбільший в столиці мотузковий парк, покататися на 70-метровій тюбінг-гірці, подивитися фільм у кінотеатрі під відкритим небом, – зазначив керівник компанії-оператора Співочого Поля Grand Event Денис Погорєлко.

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Вхід на виставку становить 50 гривень для дорослих і 25 гривень для дітей.

Для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів 1 і 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.

Нагадаємо, виставка квітів Світ велетнів відкрилася 15 червня.

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