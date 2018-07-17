4 найбільші здобутки України за версією президента

Європейські успіхи України, боротьба з корупцією та нацбезпека – найвагоміші здобутки України останніх років. Таку думку Петро Порошенко висловив під час ексклюзивного коментара Фактам ICTV після ефіру Свободи слова на ICTV.

Найбільшими успіхами країни президент вважає чотири здобутки. Це:

Безвіз

початок функціонування угоди про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі

створення антикорупційної структури від створення електронних декларацій до Антикорупційного суду

здобутки в національній безпеці і розбудова армії

Крім цього, Україна має позитивні зміни і в економічній сфері:

– Це автоматичне відшкодування податку на додану вартість, яке обмежує корупційні ризики. Я впевнений, що це також і реформа в енергетиці.

Усі ці успіхи дають надію, що після наступних президентських виборів Україна отримає чітку перспективу членства в ЄС та НАТО, вважає Петро Порошенко.