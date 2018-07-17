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4 найбільші здобутки України за версією президента

Європейські успіхи України, боротьба з корупцією та нацбезпека – найвагоміші здобутки України останніх років. Таку думку Петро Порошенко висловив під час ексклюзивного коментара Фактам ICTV після ефіру Свободи слова на ICTV.

Петро Порошенко

Найбільшими успіхами країни президент вважає чотири здобутки. Це:

  • Безвіз
  • початок функціонування угоди про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі
  • створення антикорупційної структури від створення електронних декларацій до Антикорупційного суду
  • здобутки в національній безпеці і розбудова армії

Крім цього, Україна має позитивні зміни і в економічній сфері:

– Це автоматичне відшкодування податку на додану вартість, яке обмежує корупційні ризики. Я впевнений, що це також і реформа в енергетиці.

Усі ці успіхи дають надію, що після наступних президентських виборів Україна отримає чітку перспективу членства в ЄС та НАТО, вважає Петро Порошенко.

 

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