4 найбільші здобутки України за версією президента

Європейські успіхи України, боротьба з корупцією та нацбезпека – найвагоміші здобутки України останніх років. Таку думку Петро Порошенко висловив під час ексклюзивного коментара Фактам ICTV після ефіру Свободи слова на ICTV.
Найбільшими успіхами країни президент вважає чотири здобутки. Це:
- Безвіз
- початок функціонування угоди про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі
- створення антикорупційної структури від створення електронних декларацій до Антикорупційного суду
- здобутки в національній безпеці і розбудова армії
Крім цього, Україна має позитивні зміни і в економічній сфері:
– Це автоматичне відшкодування податку на додану вартість, яке обмежує корупційні ризики. Я впевнений, що це також і реформа в енергетиці.
Усі ці успіхи дають надію, що після наступних президентських виборів Україна отримає чітку перспективу членства в ЄС та НАТО, вважає Петро Порошенко.