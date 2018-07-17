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Для “невидимих” туристів: в Євпаторії на пляжі виклали “Кримнаш”

У мережі з’явилися нові фотографії пляжів анексованого Росією Криму, на яких можна побачити відсутність туристів в Євпаторії.

евпатория

Фотографії опубліковані в Twitter Roksolana Today&Крим.

На фото видно, що пляжі, які раніше були битком забиті відпочиваючими, зараз напівпорожні.

Також на цьому пляжі недалеко викладено великими літерами “Кримнаш”.

Читайте: Випалене поле: Крим перетворюється на пустелю

– Заозерне, Євпаторія. Пік сезону. Он ті букви з пляжу взимку будемо гризти,- йдеться у підписі під фото.

Нагадаємо, вчора сервіс Booking.com виключив можливість бронювати житло в анексованому Росією Криму.

Фото: Twitter/Roksolana Today&Крим.

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