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Доба на Донбасі: 19 обстрілів, поранено військового

Минулої доби бойовики 19 разів стріляли по позиціях ЗСУ на Донбасі, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий зазнав поранення.

Операція об'єднаних сил

16 липня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовики проявляли активність на окремих напрямках і вели вогонь по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Невельського, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Лебединського, Широкиного, повідомляє штаб ООС.

У районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет, випустивши у бік наших захисників 3 міни.

Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь.

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Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників.

За даними розвідки, двох окупантів було поранено.

Раніше бойовики 29 разів обстріляли позиції сил ООС на Донбасі з використанням забороненого озброєння.

Фото: Міноборони

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