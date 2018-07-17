На Ревуцького в Києві пройшов сильний дощ із-за чого вулиця стала схожа на річку.
Про це пише Київ Оперативний.
– На Ревуцького пройшов дощик…, – йдеться в повідомленні.
На відео видно, як машини пливуть по дорогах, а рівень води сягає понад півметра.
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За словами підписників, дощі пройшли лише у Дарницькому районі.
Дощ у Києві: машини пливуть по дорогах / 3 фотографии
Нагадаємо, 14 червня в Києві пройшов дощ, який також затопила дороги в багатьох районах. А в Голосіївському районі на жінку впало дерево – вона загинула.
До слова, на цьому тижні в Україні очікується дощова погода з високими температурами по всій території країни.
Фото: podrobnosti.
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