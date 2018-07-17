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Дощ у Києві: машини пливуть по дорогах

На Ревуцького в Києві пройшов сильний дощ із-за чого вулиця стала схожа на річку.

дождь в киеве

Про це пише Київ Оперативний.

– На Ревуцького пройшов дощик…, – йдеться в повідомленні.

На відео видно, як машини пливуть по дорогах, а рівень води сягає понад півметра.

Читайте: Блискавка влучила в телевежу на Дорогожичах

За словами підписників, дощі пройшли лише у Дарницькому районі.

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Дощ у Києві: машини пливуть по дорогах / 3 фотографии

Нагадаємо, 14 червня в Києві пройшов дощ, який також затопила дороги в багатьох районах. А в Голосіївському районі на жінку впало дерево – вона загинула.

До слова, на цьому тижні в Україні очікується дощова погода з високими температурами по всій території країни.

Фото: podrobnosti.

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