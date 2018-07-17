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Джек-пот! Скільки мільйонів заробило метро Києва перед здорожчанням проїзду

У п’ятницю, 13 липня, кияни поповнили свої картки метро майже 6 млн поїздок.

– Минулої п’ятниці наші пасажири поповнили свої картки метро на 5 мільйонів 971 тисячу 525 поїздок. З них 4 мільйони 568 тисяч 800 поїздок за тарифом 4,5 грн, – повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

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Таким чином лише у п’ятницю Київський метрополітен продав поїздок щонайменше на 26,8 млн гривень.

Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.

 

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