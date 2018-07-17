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Електронні та безпілотні: Антонов робитиме повітряні таксі

Українська державна компанія Антонов розпочала стратегічне співробітництво зі швейцарською компанією Air-ion Technologies SA щодо створення гібридних та повністю електричних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє прес-служба Антонова.

Меморандум про співпрацю компанії підписали під час аеросалону Фарнборо-2018 у Великій Британії.

Заплановано виробництво чотирьох типів БПЛА з максимальною злітною вагою 1500 кг та крейсерською швидкістю 185 км/год.

– Антонов братиме участь у розробці планера цих літальних апаратів, виготовленні дослідних зразків, проведенні їх випробувань, сертифікації, а в перспективі на виробничих потужностях ДП Антонов планується налагодити лінію з серійного виробництва БПЛА, — йдеться у повідомленні.

В українській компанії повідомляють, що ринок безпілотних апаратів у світі зросте з 17,8 мільярдів доларів у 2017 році до 215 мільярдів доларів у 2023 році.

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Нагадаємо, в Україні обмежили польоти безпілотників.

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