“Фокус із Буком”: що відомо про катастрофу MH17 через чотири роки

Чотири роки після збиття MH17 – звинувачень у загибелі 298 людей досі не висунуто, але усі зібрані докази доводять – провина лежить на Росії.

Рада безпеки Нідерландів у доповіді щодо обставин аварії Боїнга-777 назвала причиною катастрофи потрапляння у лайнер ракети класу земля – повітря, яку випустили з установки Бук.

Причетність до атаки проросійських бойовиків на Донбасі доводить і міжнародна експертно-журналістська розслідувальна група Bellingcat, яка опирається на дані з відкритих джерел: фото і відео із соцмереж, а також комерційні супутникові знімки.

Росія також видала себе, коли в ніч на 17 липня 2014 року заборонила польоти цивільної авіації на кордоні з Україною на висоті на висоті менше 16150 метрів. Це максимальна висота ураження ЗРК Бук.

Катастрофа Боїнга – як це відбувалося

Вранці 17 липня 2014 року (тут і далі вказано місцевий час) установка перебувала у Донецьку. Там Бук помістили на платформу вантажної машини. Звідти вона попрямувала на схід через територію, підконтрольну проросійським бойовикам. Номер Бука був замазаний, однак Bellingcat вдалося впізнати установку за вм’ятинами і слідами фарби.

Вдень того ж дня вантажівка з Буком прибула у місто Сніжне, що знаходиться приблизно за 80 км від Донецька. Зі Сніжного установка своїм ходом рушила на південь.

Близько 16.20 17 липня Бук збив Боїнг авіакомпанії Malaysian Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпур. На борту рейсу MH17 було 298 людей. 196 із них були громадянами Нідерландів. Усі вони загинули.

Як Бук потрапив на Донбас

У період з 23 по 25 червня 2014 року військовослужбовці 53-ї зенітно-ракетної бригади перегнали кілька транспортних засобів до російсько-українського кордону. Серед них була ракетна установка Бук під номером 332.

Бук під номером 332 на території Росії в 2012 році

Хто відповідав за транспортування Бука

За транспортування установки на Донбас відповідав російський офіцер у відставці Сергій Дубинський з позивним Похмурий, стверджувала група Bellingcat. У 2014 році Дубинський був начальником розвідки у підрозділі сепаратистів, який очолював Ігор Стрєлков (Гіркін).

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2017-2018: четвертий рік після катастрофи MH17

Як відомо, кримінальний процес у справі катастрофи рейса МН17 проходитиме в суді у Нідерландах.

Фото: Bellingcat, Getty Images