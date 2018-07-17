“Фокус із Буком”: що відомо про катастрофу MH17 через чотири роки

Чотири роки після збиття MH17 – звинувачень у загибелі 298 людей досі не висунуто, але усі зібрані докази доводять – провина лежить на Росії.
Рада безпеки Нідерландів у доповіді щодо обставин аварії Боїнга-777 назвала причиною катастрофи потрапляння у лайнер ракети класу земля – повітря, яку випустили з установки Бук.
Причетність до атаки проросійських бойовиків на Донбасі доводить і міжнародна експертно-журналістська розслідувальна група Bellingcat, яка опирається на дані з відкритих джерел: фото і відео із соцмереж, а також комерційні супутникові знімки.
Росія також видала себе, коли в ніч на 17 липня 2014 року заборонила польоти цивільної авіації на кордоні з Україною на висоті на висоті менше 16150 метрів. Це максимальна висота ураження ЗРК Бук.
Катастрофа Боїнга – як це відбувалося
Вранці 17 липня 2014 року (тут і далі вказано місцевий час) установка перебувала у Донецьку. Там Бук помістили на платформу вантажної машини. Звідти вона попрямувала на схід через територію, підконтрольну проросійським бойовикам. Номер Бука був замазаний, однак Bellingcat вдалося впізнати установку за вм’ятинами і слідами фарби.
Вдень того ж дня вантажівка з Буком прибула у місто Сніжне, що знаходиться приблизно за 80 км від Донецька. Зі Сніжного установка своїм ходом рушила на південь.
Близько 16.20 17 липня Бук збив Боїнг авіакомпанії Malaysian Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпур. На борту рейсу MH17 було 298 людей. 196 із них були громадянами Нідерландів. Усі вони загинули.
Як Бук потрапив на Донбас
У період з 23 по 25 червня 2014 року військовослужбовці 53-ї зенітно-ракетної бригади перегнали кілька транспортних засобів до російсько-українського кордону. Серед них була ракетна установка Бук під номером 332.
Бук під номером 332 на території Росії в 2012 році
Хто відповідав за транспортування Бука
За транспортування установки на Донбас відповідав російський офіцер у відставці Сергій Дубинський з позивним Похмурий, стверджувала група Bellingcat. У 2014 році Дубинський був начальником розвідки у підрозділі сепаратистів, який очолював Ігор Стрєлков (Гіркін).
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2017-2018: четвертий рік після катастрофи MH17
- Міністри закордонних справ України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами цих країн щодо політичної підтримки кримінального переслідування осіб, винних у катастрофі рейсу MH17 17 липня 2014 року.
- Парламент Нідерландів вирішив, що обвинувальні вироки у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі можуть бути виконані в Україні.
- Компанія Bellingcat, яка займається розслідуванням катастрофи МН17, обурена звинуваченнями у використанні “фальшивих” доказів і закликає представництво РФ в ООН дати свідчення.
- Група із 270 родичів нідерландських жертв катастрофи MH17 подасть скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини.
- На зображеннях з радарів, які Росія передала Міжнародній слідчій групі з розслідування катастрофи літака рейсу MH17, не зафіксовано запуск ракети комплексу Бук. Проте це не означає, що її не було, заявила Слідча група.
- Ракетну установку, з якої збили малайзійський Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом, перекинули на територію України з Росії, заявила розвідка Великої Британії.
- Стало відомо, що до збиття MH17 ймовірно причетний головний інспектор Центрального військового округу, генерал-полковник Микола Ткачов із позивним “Дельфін”.
- 15 липня 2018 міністри закордонних справ Великої сімки вкотре закликали Росію сумлінно співпрацювати з Австралією і Нідерландами, щоб пояснити і вирішити всі питання щодо російського ЗРК БУК.
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Палата представників Нідерландів визнала відповідальність Росії за катастрофу MH17.
Як відомо, кримінальний процес у справі катастрофи рейса МН17 проходитиме в суді у Нідерландах.
Фото: Bellingcat, Getty Images