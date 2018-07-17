ФСБ отримала секретні дані спостерігачів ОБСЄ в Україні

Внутрішні документи спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні просочилися в російську внутрішню розвідувальну службу ФСБ.

Про це повідомляє Остров із посиланням на розслідування ARD magazine Fakt.

Йдеться про внутрішні звіти місії про події на окупованих територіях Донбасу, а також про дані щодо комунікації першого заступника глави СММ Александра Хуга. Також серед документів – міні-досьє на членів місії. Зокрема, описані їхні риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансове становище, типи жінок, які їм подобаються, і тому подібне.

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Згідно з дослідженням, документи, вірогідно, були передані російським агентам одним із співробітників місії ОБСЄ.

На це повідомлення відреагувала у Facebook прес-служба СММ ОБСЄ. Місія пообіцяла вивчити цю заяву.

– Місія стурбована будь-якими можливими порушеннями безпеки і має намір ретельно вивчити всі заяви відповідно до встановлених процедур, – йдеться в заяві СММ ОБСЄ в Україні.

Раніше Факти ICTV писали, що першопричинами насильства на Донбасі після оголошеного перемир’я є близьке розташування позицій збройних сил і озброєних формувань, а також розміщення важкого озброєння.

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