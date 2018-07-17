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Хлору для знезараження води у Києві вистачить на місяць – Київводоканал

У Київводоканалі стверджують, що запасів хлору для знезараження води у Києві вистачить тільки на місяць.

Вода з-під крану

У Київводоканалі заявили, що у них залишилося запасів рідкого хлору для знезараження води в столиці України всього на один місяць, повідомляє УНН.

– Київводоканал володіє запасом рідкого хлору для знезараження міської води всього на 1 місяць, – йдеться у повідомленні.

Для приготування питної води для киян, використовується вода з Дніпра, Десни та артезіанських свердловин і всі вони вимагають знезараження.

Дивіться: В Україні закінчуються запаси хлору: в яких містах можуть відключити воду

До слова, Факти ICTV з’ясовували, чи дійсно вся Україна ризикує залишитися влітку без чистої води через зупинку виробництва рідкого хлору.

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