Хлорування води: чи існує життя без хімікату

Єдиний виробник рідкого хлору в Україні підприємство Дніпроазот зупинило своє виробництво у червні. Зараз запаси знезаражувальної речовини у водоканалів закінчуються. Факти ICTV з’ясовували, чи дійсно вся Україна ризикує залишитись влітку без чистої води.

Підприємство головною причиною своєї зупинки називає економічну недоцільність виробництва рідкого хлору, що пов’язана із значним ростом ціни на природний газ. Блакитне паливо складає 80% вартості готової продукції заводу. Таким чином без хлору залишились не лише вітчизняні водоканали, а і підприємства, які використовують засіб для знезараження води.

Вартість хімічної речовини у тарифах на водопостачання складає приблизно один відсоток. Тому значних змін у вартості комунальних послуг відсутність вітчизняного хлору не принесе. Однак хімічна речовина грає важливу та поки що незамінну роль у очищенні води, яка, перед тим як потрапити до українських домівок, долає довгий шлях старими водопровідними мережами.

Що чекає на водоканали

Поки що нестачу хлору постачальники питної води компенсують власними запасами. В деяких містах через їх брак знижують тиск водопостачання. Наприклад, у Миколаєві вже вдаються до такої практики. Таким чином хочуть виграти час на пошук нових, закордонних постачальників речовини.

В Дніпрі, де так само закінчуються запаси хлору, на його поповнення виділили гроші з місцевого бюджету. За 4 мільйони гривень питання планують вирішити за рахунок іноземних постачальників. Найбільшою проблемою, за словами місцевих посадовців, виявився не пошук підходящого іноземного хлору, а питання його транспортування в Україну.

Трохи більше пощастило Львівській, Житомирській областям та Івано-Франківську, де є власні системи очищення води. Однак, це лише частково компенсує брак хлору.

Які підприємства залишились без хлору

За даними Європейської бізнес асоціації, зупинка Дніпроазоту може вплинути на роботу виробників напоїв. Йшлось про компанії Carlsberg, Coca-Cola і PepsiCo. Однак усі вони чи не одразу ж цю інформацію спростували.

У Carlsberg працюють, проте очікують підтримки з боку держави у вирішенні питання. Coca-Cola і PepsiCo заявили, що продовжують роботу у звичному режимі. В коментарі Фактам ICTV PR менеджер Кока-Кола Беверіджиз Україна Наталія Нікітіна повідомила, що компанія працює на власних резервах та шукає нового постачальника:

Наразі є три трейдери, з якими ми розглядаємо можливість співпраці. Зміна постачальника не вплине на потужність роботи компанії.

Так само не відчує кінцевий споживач і різниці у ціні на продукцію виробника через зупинку Дніпроазоту, повідомили в компанії.

Альтернатива Дніпроазоту

Вітчизняні методи обробки води не роблять її придатною для споживання без додаткового очищення. Хлор разом зі шкідливими організмами вбиває усе живе у воді, в тому числі і корисне.

В розвинених країнах якість водопровідної води не поступається тій, що продається у пляшках. В більшості з них при цьому хлор для очистки взагалі не використовують.

У Німеччині воду зберігають у свердловинах. Перед тим, як потрапити до домівок німців, вона проходить насичення киснем, взаємодіє з реагентами, які абсорбують залізо і марганець, а далі – очищується через піщані фільтри.

У Фінляндії ЮНЕСКО визнало водопровідну воду найчистішою серед 122 країн.

З кранів жителів північної країни тече озерна вода, яка проходить обробку вапном, що знижує кислотність. Потім очищення продовжується сульфатом заліза, яке виводить органічний домішок та озонуванням, яке знезаражує воду. Завершується обробка додаванням гіпохлориду натрію, який є безпечнішим за використання звичайного хлору.

Життя без хлору

Єдиний вітчизняний постачальник зобов’язаний виконувати контрактні зобов’язання щодо постачання хлору для водоканалів, незалежно від ціни газу, написав на своїй Facebook-сторінці віце-прем’єр України Геннадій Зубко.

Питання вартості газу не є форс-мажором для припинення поставок і виконання господарюючими суб’єктами контракту на поставку хлору. Відмова від поставки хлору за контрактами сприймається як шантаж водопостачальних підприємств і вплив на критичну інфраструктуру.

Іншими словами, постачальник не виконує умов контракту. І поки уряд чекає дій від Антимонопольного комітету через зупинку підприємства, водопостачальники намагаються вирішити проблему самотужки. Критична ситуація стала поштовхом для пошуку комунальниками сучасних варіантів заміни хлору.

У столичному водоканалі, наприклад, опрацьовується декілька варіантів заміни цього знезаражувача на сучасні та безпечніші — низькоконцентрований гіпохлорит натрію, змішані оксиданти, чи діоксид хлору.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк