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“Хмельнеція”: після сильної зливи Хмельницький пішов під воду

Потужна злива затопила Хмельницький напередодні увечері. 

Після кожної грози, коли випадає велика кількість опадів – Хмельницький опиняється під водою. Традиційно після зливи напередодні увечері підтопило центр  та район одного із автовокзалів.

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“Хмельнеція”: після сильної зливи Хмельницький пішов під воду / 2 фотографии

Подекуди вода сягала людям по коліна. І змивала навіть номерні знаки на машинах. Користувачі соціальних мереж жартома називали своє місто “Хмельнеція”.

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Нагадаємо, синоптики попереджають сьогодні про зливи практично по усій території України.

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