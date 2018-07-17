Потужна злива затопила Хмельницький напередодні увечері.
Після кожної грози, коли випадає велика кількість опадів – Хмельницький опиняється під водою. Традиційно після зливи напередодні увечері підтопило центр та район одного із автовокзалів.
“Хмельнеція”: після сильної зливи Хмельницький пішов під воду / 2 фотографии
Подекуди вода сягала людям по коліна. І змивала навіть номерні знаки на машинах. Користувачі соціальних мереж жартома називали своє місто “Хмельнеція”.
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Нагадаємо, синоптики попереджають сьогодні про зливи практично по усій території України.
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