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На місці Жулян хочуть побудувати мікрорайон – депутат Київради

За атаками силовиків на аеропорт Київ можуть ховатися спроби виносу об’єкта за межі міста, щоб потім забудувати його територію висотками.

Про це заявив депутат Київради від фракції Об’єднання Самопоміч, член комісії з питань житлово-комунального господарства Костянтин Богатов, передають Українські новини.

–Це, можливо, спроба отримати цю територію в межах міста під якесь інше будівництво, – припускає він.

У Київраді стверджують, що за останні 8 років аеропорт Київ зі збиткового непрацюючого підприємства перетворився на сучасний міжнародний аеропорт з двохмільйонним пасажиропотоком в рік. Тільки в казну міста за цей період було перераховано 300 млн грн у вигляді податків. Цей результат був досягнутий завдяки приватним інвестиціям, які місту вдалося залучити в 2010 році.

–Цю історію зараз розвивають приватні інвестори, і нехай розвивають. Тим більше, аеропорт зараз в хорошій якості, в хорошому управлінні, платить до бюджету гроші. Судячи з розміру податків, керується ефективно, – каже Богатов.

Однак тепер, стверджує депутат, коли підприємство успішно працює і приносить дохід, комусь не дає спокою те чи сам актив, то чи дорога київська земля під аеродромом. Є наміри передати аеропорт в інші руки або ж зовсім, збанкрутувати його і звести на цьому місці житловий масив. А заміну Жулян нібито побудувати за містом. Саме з цим може бути пов’язаний тиск, який зараз виявлють на інвестора.

– Ми знаходимося не в тій ситуації, коли можемо розкидатися будь-якими бюджетними надходженнями. Місто не в тій ситуації, коли ми можемо самостійно піднімати такі великі проекти, як будівництво нового аеропорту. Ми повинні зберігати те, що є, – каже Костянтин Богатов.

За його словами, альтернативи Жулян зараз немає, будь-які розмови про перенесення аеропорту – це маніпуляція з метою відібрати землю, залишивши городян без зручного аеропорту.

– Якщо ми його спробуємо винести, то навряд чи знайдемо інвестора, який з нуля за містом щось побудує. Тому що приміська земля теж дуже дорога, площа потрібна величезна. Потрібно будувати маршрути, щоб люди туди поїхали. Це буде все довго, дорого, і ми не знайдемо такого інвестора. А Борисполя місту мало, – коментує Богатов.

Нагадаємо, щодо передачі аеропорту в приватне управління проводиться розслідування НАБУ. 14 червня детективи бюро проводили в будівлі аеропорту обшуки – майже добу 130 співробітників аеропорту утримувалися без зв’язку в своїх кабінетах, що стало причиною аварії з літаком авіакомпанії Браво.

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– Під час посадки в сильну грозу літак з 169 пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги. Ситуація ускладнювалася підвищеною загрозою вибуху: на борту літака знаходилося 4 тонни авіаційного пального. У цей час керівництво аеропорту, яке, по суті, знаходилося в заручниках у силовиків, не мало можливості прийняти відповідні погодної ситуації заходи, – відмітили в прес-службі аеропорту.

Одна з ключових претензій силовиків – низька орендна ставка, яку платить приватний інвестор за оренду держприміщення і злітно-посадкової смуги. За інформацією НАБУ, другий претендент на інвестдоговір, російська компанія, що належить олігархові з оточення Путіна, пропонувала орендну ставку вдвічі вище.

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