НАТО не віддасть право Путіну зупиняти український рух – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що Путін не зможе зупинити український євроатлантичний рух.

Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що НАТО не дозволить Росії зупинити рух України.

– Хочу нагадати, що Путін напав на нас саме тоді, коли ми мали позаблоковий статус. Саме тому зараз треба провести реформи… НАТО не збирається віддавати право РФ і Путіну зупиняти євроатлантичний рух України, – заявив Порошенко.

Він додав, що сьогодні більше половини українців підтримують євроатлантичну інтеграцію, а російській пропаганді ніхто не вірить.

– Народ примусить політиків робити те, що потрібно. НАТО на сьогодні – це мир. Ми якби були б членами НАТО – чи була би сьогодні агресія Росії – точно ні. Чи була би незаконна анексія Криму – точно ні. І тому ми голосуватимемо не за НАТО чи проти, а за мир, за європейськість України. Тоді воно буде легше, – сказав президент.

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна? Ні 37%, 16 votes 16 votes 37% 37%

Навпаки. Слід очікувати загострення 30%, 13 votes 13 votes 30% 30%

Все залишиться, як є 28%, 12 votes 12 votes 28% 28%

Так, безумовно 5%, 2 votes 2 votes 5% 5% Всього голосів: 43 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Глава України наголосив, що за останні півтора місяці двічі дзвонив Путіну. Розмови стосувалися звільнення заручників, після чого омбудсмену Людмилі Денісовій було обіцяно повний доступ до політв’язнів. Свого слова президент РФ не дотримав.

– Ви знаєте скільки з Путіним було домовлено про перемир’я? 15 разів. Востаннє – постріли поновилися через 15 хвилин, – додав Порошенко.

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує підтримувати Україну.