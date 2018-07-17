Нацбанк презентував банкноту номіналом 20 грн зразка 2018 року. Банкноти з оновленим дизайном і удосконаленою системою захисту введуть в обіг із 25 вересня.

Нову банкноту Нацбанк презентував 17 липня на прес-конференції.

– Спочатку НБУ планує виготовити та ввести в обіг близько 5 млн банкнот нового зразка для подальшого розподілу між банками, які, в свою чергу, забезпечать новими банкнотами Україну, – сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.



Фото: НБУ Нацбанк презентував нові 20 гривень 2018 року: коли введуть в обіг / 2 фотографии

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За його словами, з оновленням дизайну та системи захисту банкнот Нацбанк прагне підвищити їх надійність.

– Кожен центральний банк оновлює грошові знаки з певною періодичністю, щоб мінімізувати або унеможливити спроби підробити банкноти, – підкреслив він.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні почали округляти загальні суми в чеках – через припинення карбування монет дрібного номіналу.