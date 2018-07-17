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Погоня, таран і абордаж: рибпатруль затримав браконьєрів під Києвом

Під час нічного рейду на Київському водосховищі співробітникам рибоохоронного відомства довелося брати на абордаж човен з браконьєрами.

Відповідне відео опублікував у себе в Facebook начальник столичного патруля Держагентства рибного господарства Володимир Мухін.

При цьому завдання рибпатруля ускладнювало те, що гонитва за браконьєрами відбувалася вночі.

Читайте: Залишилася тільки голова: в Африці леви з’їли браконьєра

– Нічна погоня на швидкості 70 км/год… Таран… Абордаж… Затримання, – прокоментував Мухін відео.

Нагадаємо, Верховна Рада України посилила покарання за незаконну вирубку та контрабанду лісу.

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