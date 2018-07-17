Політв’язні і засуджені в РФ: коли відбудеться масштабний обмін і чи звільнять Сенцова

Українські переговірники запропонували розширити список для обміну, включивши до нього ще 13 росіян.

Мітинги і перформанси для спасіння українського режисера відбулись і по всьому світу в його 42 день народження.

Чи все-ж відбудеться масштабний обмін політв’язнів Кремля на засуджених в Україні громадян Росії?

Одна з причин гальмування переговорів про обмін – чемпіонат світу з футболу. Каже відомий адвокат Марк Фейгін.

Нагадування про масштабні порушення прав людини під час мундіалю Путіну точно не потрібні.

Серед тих кого українські переговірники включили до списку на обмін чимало одіозних персонажів, дехто з них заслуговує окремої уваги. Наприклад, Валерій Гратов, колишній керівник охорони президента невизнаного Придністров’я, російський офіцер та інструктор донбаських бойовиків із позивним Санич, друг Гіві та Мотороли.

Гратов намагався в’їхати до Придністров’я із України за підробленим паспортом та був затриманий прикордонниками.

Є у списку й ті, хто почав свою боротьбу проти України ще до війни на Донбасі. Ось Євген Мефедов, що переїхав в Одесу під час майдану, брав участь у кривавих подіях 2-го травня.

Свого часу в обмін на Надію Савченко хотіли звільнити таку собі Ларису Чубарову.

Вона була активісткою антимайдану, комендантом захоплених бойовиками населених пунктів, займалась розвідкою та формуванням диверсійних груп. Під час обшуку в неї знайшли вибуховий пристрій та зброю. Її підозрювали в катуваннях полонених,які пізніше її впізнали

Влітку 2014 року, Максим, розвідник полку Азов опинився у полоні ДНР в Мар’їнці, де він і побачив Чубарову, коли українська армія почала звільнення міста, Лариса наказала вбити всіх полонених, зокрема і його.

Чубарова, отримала від українського суду 11 років позбавлення волі.

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Ще один кандидат на обмін – Віктор Агєєв.

Захоплений українськими розвідниками з 93-ї бригади наприкінці червня 2017 року, росіянин спочатку зізнався, він кадровий військовий Збройних сил Росії.

Та пізніше після відвідин російським консулом, від своїх показів Агєєв відмовився. Каже, на момент перебування на Донбасі із лав збройних сил РФ вже звільнився. Мати Агєєва не вірила, що син поїхав на Донбас на заробітки.

Про те що вони в Україні розповіли чимало росіян, які потрапили до рук українських силовиків. Той самий найманець Олексій Сєдіков давав свідчення про російських офіцерів на Донбасі та тактику провокативних обстрілів.

У кожного з ув’язнених бойовиків своя історія потрапляння до українських в’язниць.

Є серед тих, кого пропонують на обмін росіянам і колишні українські військові. По 13 і 14 років тюрми вже отримали українські дезертири з Криму Одінцов і Баранов, які перейшли на службу до збройних сил РФ.

Дехто з росіян за українськими ґратами сидить вже четвертий рік, хтось був заарештований нещодавно.

Українські переговірники запропонували розширити список для обміну, включивши до нього ще 13 росіян.

Та чи зреагує на це Москва? Дізнаємось вже наступного тижня, після мундіалю. Чи Путін як і свого часу Сталін вважає своїх полонених відпрацьованим матеріалом. Згідно з відомою цитатою вождя народів “ У нас немає полонених, є лише зрадники і дезертири”.

До слова, мер Парижа Енн Ідальго в день фіналу Чемпіонату світу з футболу в Москві нагадала про українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова, який голодує вже 63-й день.