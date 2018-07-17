Порошенко: процес зміни Конституції має розпочатись у вересні

Процес фіксації намірів України вступити до НАТО має бути розпочатий вже найближчим часом. Про це Фактам ICTV в ексклюзивному коментарі після Свободи слова на ICTV повідомив Петро Порошенко.

Про план закріпити євроатлантичні спрямування України президент повідомив ще навесні. За його словами, Україна має чіткі часові межі подачі змін. Це має відбутись на наступній парламентській сесії, яка розпочнеться цієї осені.

– Вони (зміни – ред.) мають бути проголосовані і направлені у Конституційний суд, отримати його рішення у першому читанні. І на весні (зміни мають бути – ред.) проголосовані у другому читанні, – заявив Петро Порошенко.

Також президент виявив сподівання, що зміни, які отримає Конституція України, та підтримка населенням процесів у напрямку вступу України до НАТО набудуть незворотного характеру.

Фото: уніан