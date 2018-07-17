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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 17 липня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 17 липня, буде теплою. На більшій частині територій пройдуть дощі, подекуди грози.

За прогнозами Укргідрометцентру, 17 липня в Україні, крім півдня, короткочасні дощі, подекуди грози.

На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, а вдень також на Київщині, Житомирщині, Закарпатті та в Карпатах місцями сильні дощі.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°. Вдень 20-25°, у південних, Донецькій, Дніпропетровській областях 25-30°.

Читайте: Біля Бердянська пронісся смерч

У Києві короткочасний дощ. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.

Ми також публікували прогноз погоди в Україні на тиждень – до 20 липня.

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