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Путін: РФ і США опрацюють нові ідеї врегулювання конфлікту на Донбасі

Росія та США домовилися опрацювати нові ідеї щодо врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях на експертному рівні.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Про це президент Росії Володимир Путін сказав в ефірі російського Першого каналу.

– Ми говорили по Україні. Там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на Південному Сході країни.

Домовилися опрацювати їх на експертному рівні, – сказав він.

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна?

  • Ні 35%, 23 votes
    23 votes 35%
    35%
  • Все залишиться, як є 30%, 20 votes
    20 votes 30%
    30%
  • Навпаки. Слід очікувати загострення 27%, 18 votes
    18 votes 27%
    27%
  • Так, безумовно 8%, 5 votes
    5 votes 8%
    8%
Всього голосів: 66
Читайте: Трамп не здав жодної позиції по Україні - Порошенко Путін по суті запропонував виконання рішення Стокгольмського арбітражу Без драматизму! Що кажуть експерти про зустріч Трампа і Путіна

За його словами, це може стати позитивним елементом поступу. При цьому інших подробиць про ці ідеї Путін не розкрив.

Нагадаємо, вчора президенти США та РФ провели історичну зустріч у форматі тет-а-тет у Гельсінкі. Ми зібрали ключові тези зустрічі Трампа й Путіна.

Фото: Chris McGrath/Getty Images

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