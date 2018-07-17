Путін: РФ і США опрацюють нові ідеї врегулювання конфлікту на Донбасі

Росія та США домовилися опрацювати нові ідеї щодо врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях на експертному рівні.
Про це президент Росії Володимир Путін сказав в ефірі російського Першого каналу.
– Ми говорили по Україні. Там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на Південному Сході країни.
Домовилися опрацювати їх на експертному рівні, – сказав він.
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Ні 35%, 23 votes
Все залишиться, як є 30%, 20 votes
Навпаки. Слід очікувати загострення 27%, 18 votes
Так, безумовно 8%, 5 votes
За його словами, це може стати позитивним елементом поступу. При цьому інших подробиць про ці ідеї Путін не розкрив.
Нагадаємо, вчора президенти США та РФ провели історичну зустріч у форматі тет-а-тет у Гельсінкі. Ми зібрали ключові тези зустрічі Трампа й Путіна.
Фото: Chris McGrath/Getty Images
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