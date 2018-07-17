Путін: РФ і США опрацюють нові ідеї врегулювання конфлікту на Донбасі

Росія та США домовилися опрацювати нові ідеї щодо врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях на експертному рівні.

Про це президент Росії Володимир Путін сказав в ефірі російського Першого каналу.

– Ми говорили по Україні. Там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на Південному Сході країни. Домовилися опрацювати їх на експертному рівні, – сказав він.

Чи зміниться ситуація в Україні на краще після зустрічі Трампа і Путіна? Ні 35%, 23 votes 23 votes 35% 35%

Все залишиться, як є 30%, 20 votes 20 votes 30% 30%

Навпаки. Слід очікувати загострення 27%, 18 votes 18 votes 27% 27%

Так, безумовно 8%, 5 votes 5 votes 8% 8% Всього голосів: 66 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

За його словами, це може стати позитивним елементом поступу. При цьому інших подробиць про ці ідеї Путін не розкрив.

Нагадаємо, вчора президенти США та РФ провели історичну зустріч у форматі тет-а-тет у Гельсінкі. Ми зібрали ключові тези зустрічі Трампа й Путіна.

Фото: Chris McGrath/Getty Images