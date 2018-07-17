РФ зволікатиме з переговорами по газу до рішення апеляції щодо Стокгольмського арбітражу

Росія заявила про готовність говорити про нові умови транзиту тільки після отримання рішення апеляційного суду по скарзі Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу з Нафтогазом.

Про це написав комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко у Facebook.

– Позиція російської сторони фактично означає, що ці переговори (а не консультації, як зараз) фактично можливі не раніше, ніж буде отримано рішення апеляційного суду по Стокгольмського арбітражу. Тобто через 1-1,5 року, – написав він.

За його словами, до цього часу, з позиції Росії, сторони можуть лише “вивчати” нові умови.

– Якщо хтось вважає таку позицію конструктивною, то логічним наслідком повинно бути призупинення будівництва Північного потоку-2 – принаймні, на ті ж 1,5 року “для вивчення ситуації, – підкреслив Вітренко.

Читайте: Транзит російського газу через Україну – план на 10 років

Він зазначив, що позиція України і Європейської комісії на зустрічі була дуже конструктивною: “максимальне застосування європейських правил, які на ділі, а не тільки на словах, забезпечують баланс інтересів сторін”.

Вітренко додав, що була згадана запропонована Нафтогазом нова методика розрахунку тарифів на транспортування газу, застосування якої при повному завантаженні транзитних потужностей України дозволяє знизити тарифи до рівня нижче, ніж у Північного потоку-2.

– Сьогоднішні тристоронні консультації в Берліні з транзиту газу через Україну ще раз підтвердили, що Північний потік-2 не повинен бути побудований, – сказав він.

Нагадаємо, Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом заявив про готовність збереження транзиту газу через Україну при виконанні певних умов.