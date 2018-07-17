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Шабуніна облили зеленкою

Під час акції протесту в Києві невідомі напали на главу правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та облили його зеленкою.

Віталій Шабунін

Інцидент стався у вівторок, 17 липня, під час акції біля приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Невідомі молодики напали на главу правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна – його облили зеленкою і застосували силу.

Крім того, антикорупціонера закидали тортами.

Читайте: 4 найбільші здобутки України за версією президента

Раніше в Києві невідомі напали на російського дипломата та облили його зеленкою і фекаліями.

Фото: AntAC

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