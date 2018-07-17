США поставлять Україні озброєння і техніку на $100 млн – Полторак

Найближчим часом США виділять Україні озброєння і техніку на суму $100 млн.

Міністр оборони Степан Полторак в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що США нададуть Україні допомогу у зміцненні обороноздатності на $100 млн.

– Міністр оборони США після прийняття закону про нацбезпеку, після аналізу реформування ЗСУ наголосив, що найближчим часом США нададуть допомогу Україні для зміцнення обороноздатності української армії – для поставок озброєння, техніки та оснащення на $100 млн, – сказав Полторак.

За його словами, на саміті також йшлося про зміну формату взаємодії.

– Наприклад, міністр оборони Великої Британії буде у нас з візитом у жовтні, і ми розглядаємо питання поставок оснащення для ЗСУ. Міністр оборони Канади – ми вже підписали кілька угод з постачання озброєння для України. З міністром оборони Польщі у нас тісне військово-технічне співробітництво і питання щодо створення та підготовки спільної бригади, – пояснив міністр оборони.

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