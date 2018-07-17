PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / США поставлять Україні озброєння і техніку на $100 млн - Полторак/

США поставлять Україні озброєння і техніку на $100 млн – Полторак

Найближчим часом США виділять Україні озброєння і техніку на суму $100 млн.

Степан Полторак

Міністр оборони Степан Полторак в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що США нададуть Україні допомогу у зміцненні обороноздатності на $100 млн.

– Міністр оборони США після прийняття закону про нацбезпеку, після аналізу реформування ЗСУ наголосив, що найближчим часом США нададуть допомогу Україні для зміцнення обороноздатності української армії – для поставок озброєння, техніки та оснащення на $100 млн, – сказав Полторак.

За його словами, на саміті також йшлося про зміну формату взаємодії.

– Наприклад, міністр оборони Великої Британії буде у нас з візитом у жовтні, і ми розглядаємо питання поставок оснащення для ЗСУ. Міністр оборони Канади – ми вже підписали кілька угод з постачання озброєння для України. З міністром оборони Польщі у нас тісне військово-технічне співробітництво і питання щодо створення та підготовки спільної бригади, – пояснив міністр оборони.

Читайте: Трамп не здав жодної позиції щодо України – Порошенко

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що Путін не зможе зупинити український євроатлантичний рух.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка