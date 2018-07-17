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Транзит російського газу через Україну – план на 10 років

У наступні 5-10 років РФ планує на 10-15% збільшити поставки газу в Європу, це одине з можливих джерел завантаження газотранспортної системи України.

Про це сьогодні домовилися за підсумками тристоронньої зустрічі між Україною, Росією і ЄС щодо транзиту газу після 2019 року, передає Інтерфакс-Україна. 

– Сьогодні обговорювалося питання щодо обсягів поставок. Ми бачимо зростає – споживання в Європі, збільшуються обсяги і поставок газу через Україну, в тому числі. Це пов’язано із загальним зростанням споживання газу в Європі, як за результатами 2017 року, так і вже в 2018 році за результатами першого півріччя, – заявив віце-президент Єврокомісії з енергетики Марош Шефчович.

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Також він додав, що експерти високого рівня в середині вересня обговорять транзит газу через Україну після 2019.

– Ми будемо зустрічатися кожні 6-8 тижнів і тримати ситуацію на контролі, – зазначив Марош Шефчович.

У свою чергу міністр енергетики РФ Олександр Новак ставив питання про припинення спроб Києва стягнути з Газпрому $2,6 млрд до остаточного вирішення спору.

Напередодні Володимир Путін заявив про те, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну.

Фото: Dreamstime.

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