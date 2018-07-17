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У НАБУ увірвалися невідомі та влаштували погром

У Києві в будівлю Національного антикорупційного бюро увірвалася група невідомих та потрощила меблі.

У будівлю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в Києві у вівторок вдень увірвалися декілька людей, які прийшли на мітинг за відставку директора Бюро Артема Ситника.

Про це повідомила керівниця прес-служби НАБУ Дар’я Манжура, пише РБК-Україна.

– Група так званих протестувальників, які були тут зранку (біля будівлі НАБУ. – Ред.), прорвалася всередину, пройшли через турнікет. Тобто вони по суті порушили периметр незаконно. Зсередини вони потрощили меблі, накидали сміття, і все це відбувалося з мовчазної згоди поліції, яка була присутня, але вона їм не заважала цього робити. І вже потім, коли вони опинилися зсередини та почали трощити меблі, за ними прийшли поліцейські та звідси забрали, — сказала Манжура.

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У НАБУ увірвалися невідомі та влаштували погром / 2 фотографии

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У столичному главку поліції “повідомили, що мітинг біля будівлі НАБУ триває. Учасники акції облили червоною фарбою вивіски Бюро на вході,  пише Інтерфакс-Україна.

– У даний час нікого не затримували, – сказали в поліції, додавши, що інформації про те, що хтось прорвався в приміщення НАБУ, немає.

Нагадаємо, Рада ухвалила необхідні для траншу МВФ правки до законодавства про Вищий антикорупційний суд.

Фото: rbc.ua

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