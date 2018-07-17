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В ДніпроАзот назвали умову для відновлення виробництва рідкого хлору

ДніпроАзот готовий відновити виробництво рідкого хлору за умови, що буде підвищена ціна на відповідну продукцію.

Вода

Акціонерне товариство ДніпроАзот готове відновити виробництво необхідного для знезараження питної води рідкого хлору у тому випадку, якщо Антимонопольний комітет підвищить ціну на відповідну продукцію, повідомляє прес-служба ДніпроАзоту.

– Для відновлення роботи хлорної групи цехів АТ ДніпроАзот нами розглянута необхідність підвищення цін для якнайшвидшого відновлення роботи зазначених цехів підприємства. У зв’язку з цим підготовлено економічне обґрунтування необхідності підвищення цін на вироблену продукцію. Відповідне звернення направлено 2 липня 2018 року в Антимонопольний комітет України і знаходиться на розгляді вже два тижні. Мета даного звернення – отримати висновок про можливість зміни (підвищення) підприємством ціни на рідкий хлор, – йдеться у повідомленні.

Нова ціна на хлор повинна відповідати середньому показнику за 2018 рік у системі ProZorro.

Читайте: Хлорування води: чи існує життя без хімікату?

До слова, у Київводоканалі стверджують, що запасів хлору для знезараження води в Києві вистачить тільки на місяць.

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