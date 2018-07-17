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Запуск потяга Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига: дата і ціна

Пасажирський поїзд чотирьох столиць за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига запустять  з 28 вересня цього року.

– Тогорічний порядок денний, який було узгоджено в Литві, дав результат цього року. Ми маємо поїзд чотирьох столиць (Рига – Вільнюс – Мінськ – Київ), який стартує 28 вересня з Києва, – заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНІАН.

Міністр також зазначив, що вступ у дію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом став додатковим імпульсом для активізації українсько-литовського двостороннього торговельного співробітництва.

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Раніше в Укрзалізниці заявляли, що вартість квитка на потяг з Києва до Риги становитиме близько 59 євро.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця презентувала повноцінний комплекс харчування в поїздах – від сніданків до перших страв і десертів.

Фото: Dreamstime.

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