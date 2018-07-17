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Злива в Тернополі: водоспади на вулицях, під асфальт пішла пожежна машина

В Україні почався сезон рясних дощів. У деяких містах вже затоплено багато вулиць, зокрема Тернопільщина вже відчула на собі всю силу води.

У Тернополі затопило навіть ті вулиці, на яких раніше не затримувалася вода, пише місцевий портал 0352.ua.

На Центральному стадіоні вода розлилася всіма сходами, немов маленькі водоспади.

Так, у Тернополі пожежна автоцистерна правим боком провалилася у тріщину, що утворилася посеред проїжджої частини, повідомляє прес-служба ДСНС у Тернопільській області.

Машина виїхала для відкачування води на вулиці Стадникова через загрозу затоплення в результаті проливних дощів. Під час проходження до місця виклику автоцистерна провалилася.

Очевидці викладають відео потопу на дорогах у Тернопільській області.

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Нагадаємо, погода на тиждень в Україні обіцяє багато дощів.

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