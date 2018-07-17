ЗСУ отримали наказ зупинити російські провокації в Азовському морі

Керівництву ЗСУ доручили вжити заходів через незаконні зупинки та огляди українських та іноземних суден, що йдуть в порти Азовського моря.

Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що доручив керівництву ЗСУ вжити заходів у зв’язку з незаконними зупинками та оглядами українських та іноземних суден, які йдуть в порти Азовського моря.

– Сьогодні я дав відповідні накази і міністру оборони, і начальнику Генерального штабу, і командувачу військово-морських сил України, щоб ми вжили необхідних заходів, щоб припинити ці порушення закону і зупинити російські провокації під час проходження української Керченської затоки, – сказав Порошенко.

Він додав, що Україна зміцнюватиме захист з моря і не миритиметься з незаконним захопленням кораблів, які рухаються в бік українських портів.

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До слова, президент Петро Порошенко заявив, що Путін не зможе зупинити український євроатлантичний рух.