Boeing поставлятиме комплектуючі для літаків Ан

Американська Boeing постачатиме комплектуючі для сімейства українських реактивних регіональних літаків нового покоління Ан-148/158/178.

Про це повідомляється на сторінці ДП Антонов у Facebook.

Під час міжнародної авіакосмічної виставки Farnborough-2018 українське підприємство і підрозділ Boeing – компанія Aviall Services, Inc. підписали генеральну угоду із взаємодії у виробництві модернізованих літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178.

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У рамках цієї кооперації Aviall Services, Inc. забезпечить закупівлю і поставку на ДП Антонов широкої номенклатури комплектувальних виробів для серійного виробництва зазначених літаків і забезпечення їх післяпродажної підтримки в майбутньому.

Раніше Факти ICTV писали, що державна компанія Антонов розпочала стратегічне співробітництво зі швейцарською компанією Air-ion Technologies SA щодо створення гібридних та повністю електричних безпілотних літальних апаратів.

Фото: Антонов