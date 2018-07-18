PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Boeing поставлятиме комплектуючі для літаків Ан/

Boeing поставлятиме комплектуючі для літаків Ан

Американська Boeing постачатиме комплектуючі для сімейства українських реактивних регіональних літаків нового покоління Ан-148/158/178.

Про це повідомляється на сторінці ДП Антонов у Facebook.

Під час міжнародної авіакосмічної виставки Farnborough-2018 українське підприємство і підрозділ Boeing – компанія Aviall Services, Inc. підписали генеральну угоду  із взаємодії у виробництві модернізованих літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178.

Читайте Український авіагігант Антонов відновив співпрацю з РФ – причини

У рамках цієї кооперації Aviall Services, Inc. забезпечить закупівлю і поставку на ДП Антонов широкої номенклатури комплектувальних виробів для серійного виробництва зазначених літаків і забезпечення їх післяпродажної підтримки в майбутньому.

Раніше Факти ICTV писали, що  державна компанія Антонов розпочала стратегічне співробітництво зі швейцарською компанією Air-ion Technologies SA щодо створення гібридних та повністю електричних безпілотних літальних апаратів.

Фото: Антонов

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Електронні та безпілотні: Антонов робитиме повітряні таксі
Катастрофа МН17
Катастрофа МН17: НАТО і ЄС закликали РФ взяти на себе відповідальність
мн17
РФ причетна до катастрофи МН17: заява Нідерландів та Австралії
Катастрофа МН17
Катастрофа МН17: бойовики передали Нідерландам останки тіл загиблих
Катастрофа Boeing 777: названі імена підозрюваних
Юрій Курлін
Помер легенда світової авіації Юрій Курлін
У небі над Гаваями у Boeing 777 почав розпадатися двигун
Антонов
Український авіагігант Антонов відновив співпрацю з РФ – причини
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка