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Чому блогерам вдалося проникнути на склад танків

Блогерам вдалося проникнути на підприємство зі складом танків, оскільки воно не уклало договір на зберігання майна.

Танки

Харківське підприємство зі складом танків не уклало договір зі зберігання майна, через що на нього вдалося проникнути блогерам, повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

– Станом на сьогодні, угоди між підприємствами концерну і Міноборони з відповідального зберігання цього майна не укладені, – йдеться у повідомленні.

За законодавчими нормами у підприємств концерну немає повноважень для відповідального зберігання майна Міноборони. Наразі Укроборонпром проводить розслідування щодо стану охорони периметра складу.

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Раніше в Youtube було опубліковано відео, автори якого проникли на майданчик, де зберігається 300 старих радянських танків і близько 10 нових. За їх словами, це була покинута військова база.

Як заявили пізніше у Міноборони, відео зняли на території одного з харківських підприємств, а не на покинутій базі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.162 (незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян) КК України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років.

Відео: Игорь Телемастер

Фото: Игорь Телемастер (Скріншот)

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