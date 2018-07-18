Доба на Донбасі: ворог обстрілював всі напрямки

За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових.

За минулу добу російсько-окупаційні війська здійснили 21 обстріл по позиціях захисників України. Внаслідок обстрілів загинув один наш військовий, двоє отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Важке озброєння під час обстрілів не застосовувалося.

– Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Оріхового, Новолуганського, Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика, – йдеться у повідомленні.

Своїми діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь.

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За інформацією розвідки, 3 окупантів було знищено і 3 поранено.

До слова, Росія та США домовилися опрацювати нові ідеї щодо врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях на експертному рівні.